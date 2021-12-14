قرارات بمصادرة أموال من أسرى مقدسيين

العالم-الاحتلال

ونفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات وتفتيش وتخريب، على مدار ساعات يوم الاثنين، وصادرت أموال وسلمت أوامر تقضي بضرورة دفع مبالغ مالية، ومن بين المنازل التي اقتحمت منزل الاسيرة شروق دويات، ومنزل للأسير المحرر أحمد الشاويش، ورامي الفاخوري، وغيرهم.

وقالت لجنة أهالي الأسرى في بيان لها مساء الاثنين أن سلطات الاحتلال تواصل استهدافها للأسرى المقدسين القابعين داخل الأسر من خلال مصادرة أموالهم الموجودة مع أهاليهم، بعد ان تقتحم منازلهم و تجري فيها حملات تفتيش واسعة يتخللها التخريب وتحطيم الأثاث، بحجة أن الأهل أو الأسير المحرر قد تلقى أموالا من جهات إرهابية كالسلطة الفلسطينية أو إحدى الفصائل الفلسطينية حسب تعبيره.

وأضافت اللجنة أن سلطات الاحتلال تسلم الأهل القرارات العسكرية الصادرة من وزيرالحرب في حكومة الاحتلال، يحدد فيها المبلغ المطلوب من الاسير دون وجود اي مسوغ قانوني رسمي.

وكان وزير الحرب الاسبق نفتالي بنيت كان قد اصدر قبل عامين عشرات القرارت التي تستهدف اسرى الداخل الفلسطيني، وصادر مبالغ مالية وحجز على حسابات بنكية، ثم اصدر قرارات مماثلة بحق المقدسيين.

وأصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال باني جنتس أصدر مجموعة قرارات مشابهة لقرارت بنيت.