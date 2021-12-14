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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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باقري كني ينتقد التوجه غير البناءة لبعض اطراف محادثات فيينا مؤكدا إمكانية التوصل لاتفاق جيد وسريع إن كانت هناك إرادة لتعويض الأخطاء
باقري كني ينتقد التوجه غير البناءة لبعض اطراف محادثات فيينا مؤكدا إمكانية التوصل لاتفاق جيد وسريع إن كانت هناك إرادة لتعويض الأخطاء
باقري كني: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ المقصر فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد
كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا علي نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات
كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية
إندونيسيا تصدر تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة ضرب منطقة شرق نوسا تينجارا
باقري كني: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ المقصر فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد
كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا علي نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات
كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني: بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية
إندونيسيا تصدر تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة ضرب منطقة شرق نوسا تينجارا
باقري كني: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ المقصر فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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