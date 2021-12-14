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باقري كني: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين فإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ المقصر فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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