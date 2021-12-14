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الفصائل الشعبية تستهدف مقراً لـ "قسد" في دير الزور

الفصائل الشعبية تستهدف مقراً لـ
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

استهدفت فصائل المقاومة الشعبية مساء الاثنين مركز ناحية ذيبان التابع لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي.

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا: إن “هجوماً بالأسلحة المختلفة شنته فصائل المقاومة الشعبية على مركز ناحية ذيبان التابع لميليشيا قسد والواقع على مقربة من حقل العمر النفطي حيث تتواجد قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي”.

ولفتت المصادر إلى أن “الهجوم أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية واعطاب عدد من السيارات التابعة للميليشيا”.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وغالباً ما تسفر هذه الهجمات عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا واعطاب آليات لهم.

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