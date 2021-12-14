لبنان: وفاة 12 شخص بسبب كورونا

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و أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا و رفعت العدد التراكمي إلى 690841 إصابة.

ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 758 إصابة عن يوم امس بين المقيمين، و29 إصابة بين الوافدين.

وفي السياق اشارت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في بيان، إلى أنه بناء على القرار رقم 129-9-2021 الصادر بتاريخ 2021/9/30 (تشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا)، يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي يتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص، يجب الاستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

وتشكل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس تكون مهمتها إصدار الأنونات الخاصة المطلوبة لكافة التجمعات والحفلات التي يتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص ، مع التأكيد على أن كافة التجمعات والاحتفالات التي تستوجب الاستحصال على الاذن الخاص يفرض عليها ملء النموذج المرفق وإيداعه اللجنة الفرعية عبر البريد .