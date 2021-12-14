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ليبيا.. اشتباكات عنيفة بمدينة سبها بين قوات حفتر وأخرى لحكومة الوحدة الوطنية

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بمدينة سبها بين قوات حفتر وأخرى لحكومة الوحدة الوطنية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

وقعت بمدينة سبها الليبية اشتباكات عنيفة بين قوات حفتر وتشكيل عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية.

العالم - ليبيا

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الكتيبة "116" بقيادة مسعود الجدي، التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية، حاولت اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية ومواقع أخرى تحت سيطرة قوات الكرامة، وسط مدينة سبها.

وأوضحت مصادر محلية بأن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد أن قامت قوات تابعة لعملية الكرامة بمصادرة عربات مخصصة للشرطة، كانت قد أرسلت إلى مديرية أمن سبها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن قوات الكرامة استولت عليها ونقلتها إلى قاعدة براك الشاطئ.

وتسببت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في حركة نزوح من منطقة "القرضة" القريبة، في حين يتواصل إطلاق القذائف بين الطرفين بشكل عشوائي.

وفيما ذكرت الأنباء أن الاشتباكات لا تزال تدور داخل مدينة سبها، لا يعرف حتى الآن حجم الخسائر التي نجمت عم القتال الجديد في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.

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