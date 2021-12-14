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خبراء الصحة يبشرون.."قطرة جديدة" تغني عن النظارة الطبية تماما!

خبراء الصحة يبشرون..
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن موافقتها على استخدام قطرة جديدة للعين، يتوقع خبراء الصحة في الولايات المتحدة، أنها قد تغني الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر عن ارتداء النظارة الطبية.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وكشف تقرير منشور "CBSnews"، أن قطرة Vuity حصلت على موافقة FDA في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنها قد تكون حلًا نهائيًا لصعوبة الرؤية المقربة لدى نحو 128 مليون شخص في البلاد.

وأوضح التقرير أن صعوبة الرؤية المقربة تكثر الإصابة بها في سن الشيخوخة، تحديد بعد عمر الأربعين عامًا، ولهذا السبب، يطلق العلماء على هذه المشكلة اسم "قصر النظر الشيخوخي".

ويستمر مفعول Vuity حوالي 10 ساعات منذ وضعها في العين، حيث تجعل مرضى قصر النظر الشخيخوي الخفيف أو المتوسط أكثر قدرة على مباشرة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب الشركة المصنعة للقطرة الجديدة.

وأضافت الشركة أن سعر القطرة يبلغ 80 دولارًا في الشهر تقريبًا، مؤكدةً أنها أكثر فعالية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عامًا، بينما ينخفض تأثيرًا نسبيًا عند الأكثر من 65 عامًا.

وحذرت الشركة من استعمال القطرة في بعض الحالات، مثل عند القيادة ليلًا أو أداء الأنشطة خلال الإضاءة المنخفضة، لافتةً إلى أن المشاركين البالغ عددهم 750 شخص عانوا من احمرار العين والصداع بعد الحصول عليها.

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خبراء الصحة يبشرون.."قطرة جديدة" تغني عن النظارة الطبية تماما!

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