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بلينكن: أمريكا تواصل اتباع الدبلوماسية مع إيران لأنها تظل الخيار الأفضل

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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