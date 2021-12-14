انتصارات اليمن تفقد تحالف العدوان عقله

العالم - انقلاب الصورة

فالعدوان ليس لديه شيء سوى الانتقام من المدنيين، الا القصف الهستيري، الغارات الجوية، غارات هستيرية تستهدف منازل واحياء والضحايا بطبيعة الحال من المدنيين من الاطفال والنساء واستهداف لمناطق متعددة في شمال وجنوب العاصمة اليمنية صنعاء ومنها مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومنازل واحياء سكنية ومشروع للمياه.

كعادته العدوان السعودي يرتكب جرائم وحشية لا يعترف بمواثيق ولا بمعاهدات ولا بقوانين دولية ولا بانسانية ولا اخلاقيات سلوكية ولا يفرق معهم قتل المدنيين بشراسة واستهداف ضحاايا من الاطفال والنساء والشيوخ والرجال.

ويدل هذا على عجز وهمجية تحالف العدوان السعودي الذي تمدد في استهدافاته حتى مطار صنعاء الدولي المغلق بالاساس الا اما رحلات الامم المتحدة والحالات الانسانية متذرعا بانه اصبح ثكنة للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني.

ووصف العدوان هذه الجرائم بانها عمليات جراحية وان انصار الله والحرس الثوري يستخدما شعار واعلام الامم المتحدة لادخال الصواريخ الباليستية بدعم من الامم المتحدة وكل هذه الادعاءات دليل افلاس ودليل الهزيمة.

وتعتبر الرياض ان من انجازاتها فتح جبهة جديدة للهجوم لكن منذ سبع سنوات فتحت 43 جبهة لكن ماذا جنت غير الهزائم والخسائر المتوالية وهذه الجبهة لن تغير شيء بالهزيمة النكراء التي لحقت بالسعودية.