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الأمم المتحدة تعلن..

استيلاء الجيش الإثيوبي على 18 شاحنة إغاثية في أمهرة

استيلاء الجيش الإثيوبي على 18 شاحنة إغاثية في أمهرة
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الجيش الإثيوبي يستولي على 18 شاحنة مساعدات في منطقة أمهرة ويحتجز سواقها بشمال إثيوبيا.

العالم - افريقيا

وقال إن "مجموعة من المسلحين - يعتقد أنهم إما من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أو قوة عسكرية متحالفة معها - دخلت يوم الجمعة مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في منطقة كومبولتشا واستولت على 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة، وفقا لما أوردته وكالة "شينغوا" الصينية.

وأبلغ برنامج الغذاء العالمي، مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت سابق يوم الاثنين أن الخاطفين أعادوا 15 من الشاحنات، لكن مكان وجود بعض السائقين لا يزال مجهولا.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن برنامج الغذاء العالمي أبلغ الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالسرقات، وأن السلطات المحلية في منطقة ديسي تساعد في استعادة الشاحنات المتبقية، واستخدم الأفراد الشاحنات "لأغراضهم الخاصة، مشيرا في تصريحات لوكالة "شينغوا" أنه بينما أبلغ برنامج الأغذية العالمي عن فقدان سائقين، فإنه لا يعرف عددهم.

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الأمم المتحدة تعلن.. استيلاء الجيش الإثيوبي على 18 شاحنة إغاثية في أمهرة

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