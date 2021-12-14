الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شوارع واشنطن تشهد لوحات تصف ابن سلمان بـ"المنشار"

شوارع واشنطن تشهد لوحات تصف ابن سلمان بـ
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

جابت لوحات تصف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بـ"المنشار"، شوارع واشنطن، أمس الاثنين.

العالم - السعودية

ونشر أمين عام حزب التجمع الوطني السعودي المعارض "عبد الله العودة"، صورا تظهر لوحات ملصقة على شاحنات، تظهر صور ابن سلمان، مع عبارات منددة بأفعاله.

وقال العودة: "شوارع واشنطن العاصمة اليوم تشهد شاحنات تعبر شوارعها تقول (نحن نستحق الديمقراطية وليس السيد منشار)".

وأضاف أن الشاحنات عبرت "من أمام البيت الأبيض.. من أمام الكونغرس.. من أمام السفارة السعودية، وعلى طريق جمال خاشقجي الجديد!".

وتتهم مؤسسات حقوقية ولي العهد السعودي بمحاولة تطويع الغرب لصالحه في قضية جريمة اغتيال الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

روابط ذات صلة

صدور كتاب يصف إبن سلمان بـ'الديكتاتور ذو السلوك المنحرف'

في الذكرى الثالثة من اغتيال خاشقجي: أين الجثة؟

وثائقي جريمة اغتيال خاشقجي يفوز بـجائزة إيمي

ظل خاشقجي لايزال يلاحق محمد بن سلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-12-2021

في ظل انتصارات الجيش السوري المبهرة.. فقاعات اعلامية فارغة تواكب ارض المعركة

في ذكرى انطلاقتها.. حماس: المقاومة هي سبيل التحرير والمفاوضات سراب

فرقاطة فرنسية مسلحة بصواريخ موجهة تدخل البحر الأسود

السفير الايراني في لندن: علی الغرب أن يثبت جديته في مفاوضات فيينا بالغاء الحظر

في سنة 2021 .. برميل الخام الثقيل الايراني يسجل زيادة بـ 29.3 دولار