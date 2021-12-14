العالم - السعودية

ونشر أمين عام حزب التجمع الوطني السعودي المعارض "عبد الله العودة"، صورا تظهر لوحات ملصقة على شاحنات، تظهر صور ابن سلمان، مع عبارات منددة بأفعاله.

وقال العودة: "شوارع واشنطن العاصمة اليوم تشهد شاحنات تعبر شوارعها تقول (نحن نستحق الديمقراطية وليس السيد منشار)".

وأضاف أن الشاحنات عبرت "من أمام البيت الأبيض.. من أمام الكونغرس.. من أمام السفارة السعودية، وعلى طريق جمال خاشقجي الجديد!".

وتتهم مؤسسات حقوقية ولي العهد السعودي بمحاولة تطويع الغرب لصالحه في قضية جريمة اغتيال الصحفي الراحل جمال خاشقجي.