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الطاقة الذرية الايرانية تزيح الستار عن 3 ادوية مشعة جديدة

الطاقة الذرية الايرانية تزيح الستار عن 3 ادوية مشعة جديدة
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد اسلامي ازاحة الستار عن 3 ادوية مشعة جديدة.

العالم - ايران

يتبع

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الطاقة الذرية الايرانية تزيح الستار عن 3 ادوية مشعة جديدة