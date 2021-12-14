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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: طالبان و"داعش" ولاية خراسان تجندان مزيدا من الصبية في نقاط تفتيش كحراس أو للاضطلاع بأدوار قتالية
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أسر أفغانية تواجه فقرا مدقعا وجوعا شديدا وبعضها لجأ لتشغيل الأطفال والزواج المبكر وحتى بيع الأطفال
رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي والوافد المرافق له يخضع للعزل الصحي بعد اكتشاف إصابة بكورونا لشخص كان معه في رحلة العودة من الإمارات
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: طالبان و"داعش" ولاية خراسان تجندان مزيدا من الصبية في نقاط تفتيش كحراس أو للاضطلاع بأدوار قتالية
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: اتهامات ذات مصداقية عن مقتل أكثر من 100 من قوات الأمن السابقين وغيرهم منذ سيطرة طالبان على السلطة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أسر أفغانية تواجه فقرا مدقعا وجوعا شديدا وبعضها لجأ لتشغيل الأطفال والزواج المبكر وحتى بيع الأطفال
رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي والوافد المرافق له يخضع للعزل الصحي بعد اكتشاف إصابة بكورونا لشخص كان معه في رحلة العودة من الإمارات
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أسر أفغانية تواجه فقرا مدقعا وجوعا شديدا وبعضها لجأ لتشغيل الأطفال والزواج المبكر وحتى بيع الأطفال
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
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