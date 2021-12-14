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مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: طالبان و"داعش" ولاية خراسان تجندان مزيدا من الصبية في نقاط تفتيش كحراس أو للاضطلاع بأدوار قتالية

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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