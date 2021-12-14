مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا، عبر مجموعات، المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة "الهيكل" المزعوم.

وأمس، اقتحم العشرات من قوات الاحتلال ساحات الأقصى بزيهم العسكري، وكان بعضهم مزودين بأسلحتهم.

وتنظم قوات الاحتلال ما تسميها بـ"جولات تعريفية" في ساحات الأقصى لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وتزامن ذلك، مع أداء مستوطنين طقوسًا تلمودية في باحات المسجد.

ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.

وفي المقابل، تشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى، ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.