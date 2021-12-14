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شاهد.. البرغوثي يشكف عن مخطط اسرائيلي جديد

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف أمين عام المبادرة الفلسطينية د. مصطفی البرغوثي عن استراتيجية اسرائيلية بدأ الاحتلال بتنفيذها لتعويض الفلسطينيين بالمال بدل الحرية والاستقلال.

العالم - خاص بالعالم

وقال البرغوثي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان التصعيد الاسرائيلي، مخطط واضح وذو هدف محدد وهو جزء من عملية لم تتوقف أبداً في محاولة لتنفيذ استراتيجية اسرائيلية تتكون من عدة عناصر.

وأضاف البرغوثي: العنصر الاول قمع الشعب الفلسطيني ومحاولة منعه من حقه في المقاومة والنضال من أجل حقوقه الوطنية.

وتابع البرغوثي: الثاني محاولة الترويج لما يسمونه حلول اقتصادية كبديل لحل حقيقي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والموضوع الثالث هو محاولة تدجين الناس عبر اشغالهم بهموم حياتهم اليومية.

وأكد ان هذه الاستراتيجية كلها تدخل في اطار تطبيق صفقة القرن التي كانت أصلاً دوماً مشروعاً اسرائيلياً وان كان قد غلف بغلاف اميركي وحكومة نفتالي بينيت لاتختلف عن حكومة نتنياهو بشئ وهي تنفذ نفس مخطط صفقة القرن والهدف منه هو تصفية قضية الشعب الفلسطيني بكاملها ويتوازی ذلك مع عمليات التطبيع علی حساب الشعب الفلسطيني.

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