كورونا يتفشى في "مانشستر يونايتد" ويؤجل مباراته اليوم

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وذكرت الرابطة في بيان "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".

وأضافت "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".

من جهته، أكد النادي خبر التأجيل، وقال عبر موقعه الإلكتروني "إن مباراتنا في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد برينتفورد، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر في تمام الساعة 22:30، قد تم تأجيلها وسيتم إعادة جدولتها في الوقت المناسب".

وأضاف نادي "الشياطين الحمر" أنه و "بعد إجراء المسحة الطبية، تم الكشف عن وجود بعض الحالات الإيجابية بين طاقم تدريب ولاعبي الفريق الأول، يتطلب تفشي المرض مراقبة مستمرة".

"لذا تم اتخاذ قرار بإغلاق تدريبات الفريق الأول في معسكر كارينغتون لمدة 24 ساعة للمساعدة في تقليل مخاطر حدوث المزيد من الإصابات، ويتم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفقًا لبروتوكولات الدوري الإنكليزي الممتاز".