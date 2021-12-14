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فيديوغرافيك.. "شيخ الاقصى" يكشف ظروف اعتقاله القاسية داخل سجون الاحتلال

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

عانق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، الحرية بعد 17 شهرا في الحبس الانفرادي بسجون الإحتلال

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