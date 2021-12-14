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المغرب.. قرار استثنائي بشأن آلاف المغاربة العالقين خارج البلاد

المغرب.. قرار استثنائي بشأن آلاف المغاربة العالقين خارج البلاد
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المغربية، أنها ستسمح بشكل استثنائي برحلات جوية تعيد مغاربة تقطعت بهم السبل في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب المتحور أوميكرون.

العالم - المغرب

وجاء في بيان للجنة الوزارية المكلفة تنسيق اجراءات مكافحة كورونا أنه "من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى المملكة، والذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية، ترخص السلطات المغربية، بصفة استثنائية، الرحلات الجوية... انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات".

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن "العملية، التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الأول/ديسمبر) الجاري، تهم، حصريا، المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا".

ويجب على كل مسافر أن يظهر قبل صعود الطائرة نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية أجري قبل 48 ساعة أو أقل من موعد الرحلة.

كما يجب على المسافرين الخضوع لحجر صحي بسبعة أيام في نزل معيّنة على نفقة الحكومة، وستتكفل السلطات بالعناية بمن تتبين إصابته بالفيروس في المطار أو النزل.

وتقطعت السبل بآلاف المغاربة في الخارج بعد قرار السلطات تمديد تعليق الرحلات التجارية من وإلى المغرب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بسبب التفشي السريع للمتحورة أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

لكن السلطات تسمح برحلات إجلاء من المغرب، ولا سيما نحو أوروبا.

وبررت الحكومة إغلاق الحدود برغبتها في "الحفاظ على انجازات المغرب في مكافحة الجائحة".

ويخشى الفاعلون في السياحة أن يقوّض الإجراء الصارم تعافي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الهشّ أصلا نتيجة تداعيات نحو عامين من الأزمة الصحية.

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