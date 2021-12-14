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ضمن حملة التضييق على المسلمين..

فرنسا تغلق مسجدا بزعم 'التشجيع على الكراهية'

فرنسا تغلق مسجدا بزعم 'التشجيع على الكراهية'
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسجدا في مدينة بوفيه بزعم "التشجيع على الكراهية"، وذلك ضمن حملة تضييق على المسلمين.

العالم ـ أوروبا

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق المسجد في مدينة بوفيه شمالي فرنسا. وقال في تصريحات لـ"Cnews": "بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه".

وأخطرت سلطات مدينة ” واز” الفرنسية ، جمعية “الأمل والأخوة ” التي تدير المسجد بإغلاق إداري لمدة ستة أشهر وذلك بزعم "التشجيع على الكراهية"، ووفقاً للقانون الفرنسي، فأمام الجمعية الآن 10 أيام للرد على قرارات المحافظة، وبعد ذلك سيتم – أولا – تنفيذ القرار الإداري، و”لكن في الغالبية العظمى من الحالات، ينتهي الأمر بالإغلاق.

ويوم امس أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق 21 مسجدًا خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

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