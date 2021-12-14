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سفير سوريا بلبنان: لا يمكن لسوريا ولبنان الاستغناء عن بعضهم الآخر

سفير سوريا بلبنان: لا يمكن لسوريا ولبنان الاستغناء عن بعضهم الآخر
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أكّد السّفير السّوري في بيروت ​علي عبد الكريم علي​، "التّرابط الاقتصادي والاجتماعي بين ​لبنان​ و​سوريا​"، مشدّدًا على أنّ "التّفاعلات مع قرار سوريا فتح الحدود مع لبنان، يجب أن تكون إيجابيّة على المستويات كافّة".

العالم - سوريا

وأشار، في حديث تلفزيوني، بشأن سماح ​دمشق​ لجميع الرعايا اللّبنانيّين بالدّخول إلى سوريا، اعتبارًا من يوم أمس الإثنين، إلى أنّ "الفضاء اللّبناني والسّوري واحد، وهناك رئة واحدة يتنفّس منها البلدان"، مركّزًا على أنّ "سوريا ولبنان يحتاجان إلى بعضهما البعض، ولبنان أحوج إلى سوريا في تنسيق الأمور الأمنيّة والاقتصاديّة. لبنان وسوريا لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر".

وتعليقًا على الأحاديث عن عودة سوريا إلى لبنان، لفت علي إلى أنّ "الدبلوماسيّة السّوريّة أوضح وأعلى من الهمس في الأروقة اللّبنانيّة".

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