سفير سوريا بلبنان: لا يمكن لسوريا ولبنان الاستغناء عن بعضهم الآخر

العالم - سوريا

وأشار، في حديث تلفزيوني، بشأن سماح ​دمشق​ لجميع الرعايا اللّبنانيّين بالدّخول إلى سوريا، اعتبارًا من يوم أمس الإثنين، إلى أنّ "الفضاء اللّبناني والسّوري واحد، وهناك رئة واحدة يتنفّس منها البلدان"، مركّزًا على أنّ "سوريا ولبنان يحتاجان إلى بعضهما البعض، ولبنان أحوج إلى سوريا في تنسيق الأمور الأمنيّة والاقتصاديّة. لبنان وسوريا لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر".

وتعليقًا على الأحاديث عن عودة سوريا إلى لبنان، لفت علي إلى أنّ "الدبلوماسيّة السّوريّة أوضح وأعلى من الهمس في الأروقة اللّبنانيّة".