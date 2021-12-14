المطران حنا: الإنحياز للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم في برنامج"ضيف وحوار"، تبث في وقت لاحق اليوم، دعا المطران حنا العالم المسيحي الى توحيد الصف في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد المطران حنا أن:" الدفاع عن فلسطين، والدفاع عن القدس، والدفاع عن الشعب الفلسطيني المقموع والمظلوم والمتألم منذ عام 1948، لا بل قبل هذا، منذ وعد بلفور وحتى اليوم، وأن الإنحياز إلى جانب هذه القضية العادلة إنما هو واجب ديني، واجب أخلاقي، وواجب إنساني".

واردف المطران حنا قائلاً:"في عيد الميلاد تحديدا، نوجه نداءنا للكنائس المسيحية في العالم مطالبين إياها، أن تلتفت إلى وطننا الجريح، وإلى شعبنا المظلوم، وأن يكون الصوت المسيحي العالمي، صوتا مناديا بالحق والعدالة ونصرة الشعب الفلسطيني".

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