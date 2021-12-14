اميركا لن تعاقب جنودها القتلة

العالم - كشكول

الامثلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها باحتلال القارة الاميركية ووأد شعبها الاصلي في الحروب الأمريكية الهندية، وإبادتها ملايين البشر ثم القائها القنبلة النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان عام 1945 وقتلت خلال هذا الهجوم اكثر من 140 الف شخص في هيروشيما و80 الف شخص في ناغازاكي، ثم حرب فيتنام في الفترة من عام 1955 إلى 1975 حيث قدر أحد المصادر عدد الضحايا الفيتناميين المدنيين بنحو 365,000 قتيل خلال فترة التدخل الأمريكي في هذا البلد، ثم عروجا على احتلال افغانستان 2001 ثم احتلال العراق 2003 وسوريا 2014.

آخر الاخبار التي أماطت الصحافة الاميركية اللثام عنها هي اعلان صحيفة "نيويورك تايمز الاثنين عن ارتكاب قوات الاحتلال الاميركي لمجازر ضد المدنيين في سوريا من قبل خلية حربية سرية القت بالاف القنابل والصواريخ مستهدفة بذلك المدنيين وقتلت منهم الكثير بدون رحمة او وازع من ضمير تبع ذلك اعلان البنتاغون اليوم الثلاثاء التخلي عن عاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة، والتي أسفرت عن مقتل 10مدنيين افغان بينهم سبعة أطفال في كابول نهاية آب الماضي.

مريكا تقتل ثم تعترف لكنها لن تعتذر

ذلك ما حصل بالفعل اثر قتلها الافغان العشرة المدنيين حيث اعلن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي قائلا، إنه لم "تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية"، فيما اتخذ وزير الدفاع لويد أوستن، هذا القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ان المفتش العام لسلاح الجو الأميركي حقق في تفاصيل هذه الغارة التي وقعت في 29 آب، زاعما انه لم يجد أي انتهاكات للقانون، لكنه ترك للقيادة العسكرية قرار تأديب الأشخاص المتورطين أو توبيخهم أو تخفيض رتبتهم، وأفادت الصحيفة أن أوستن وافق على توصيات قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي وقائد العمليات الخاصة ريتشارد دي كلارك بأنه لا ضرورة لاي عقوبة.

في سنة مارس 2013 اعترفت الولايات المتحدة أمام العالم بأسره ديمقراطييها وجمهورييها على حدد سواء الذين شاركوا في احتلال العراق اضافة الى اعتراف عسكرييها السابقين الذين حصلوا على نياشين وأنواط شجاعة اثر قتلهم المتعمد للعراقيين المدنيين، اعترفت أنها أخطأت خطأ جسيما بغزوها العراق قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور.

أغلب هؤلاء ومعظم أجهزة الإعلام كانوا مؤيدين للحرب، ومنهم تحديدا القائمين على مؤسسات بحث شبه عسكرية كمؤسسة «راند» وأعضاء مجلس الشيوخ مثل هيلارى كلينتون، وكانت فى صفوف الحزب الديمقراطى المعارض.

لا قيمة للانسان..

الاكثر من ذلك انهم اعترفوا بالخطيئة العظمى حين أرسلوا بول بريمر بمهمة "تفكيك العراق"، وتدميره وشل حركة اقتصاده وجعله دولة تجتر ما تستورده من بضائع دون ان تنتج ما يساعدها على النهوض لبناء اقتصادها الذي حاصرته لعشر عجاف قبل الاحتلال وفي سنوات ما بعد الاحتلال بحرمان العراق من الطاقة وشل محولات انتاج الكهرباء التي عملت مباشرة على شل الطاقات الانتاجية للمعامل والمصانع.

اعترفت أمريكا بقتلها 160 ألف عراقي وآلاف أخرى من الجنود المرتزقة كانت مهمتهم القتل خارج القواعد وخارج العرف وخارج الإنسانية ولا يحاسبهم أحد على جرائمهم.

تحدثوا عن مليوني مشرد عراقي باتوا في حينها بلا مسكن وعن هجرة جماعية لأقدم الجماعات المسيحية فى العالم، وعن نصف تريليون دولار نفقات حرب يقال الآن إنها كانت أحد أهم أسباب الأزمة المالية التي عصفت بالولايات المتحدة واوروبا في حينها.

ماذا حدث في سوريا؟

كشف عسكريون واستخباراتيون أمريكيون أن "خلية سرية جدا" في قوات الولايات المتحدة دبرت إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقنابل على سوريا بذريعة الهجوم على صنيعتها "داعش" ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين حاليين وسابقين الأحد الماضي، أن وحدة سرية خاصة معروفة باسم "Talon Anvil" مسؤولة عن عمليات واسعة أطلقت خلالها عشرات آلاف الصواريخ والقنابل زاعمة انها كانت تستهدف جماعة "داعش" الارهابية لكن هذه "القوة العاملة من الظل تجاوزت القواعد الأمنية وقتلت مرارا مدنيين" على مدار الساعة بين 2014 و2019، من ذلك قتلها أشخاص لم يكن لهم دور في النزاع بينهم مزارعون يحاولون جني المحاصيل، وأطفال في الشوارع، وعائلات تفر من القتال، وقرويون يحتمون بالمباني".

كانت "Talon Anvil"، حسب التقرير، مجموعة تعمل من غرف مجهولة مزدحمة بشاشات مسطحة لكنها لعبت دورا كبيرا في إطلاق 112000 قنبلة وصاروخ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تبنت تفسيرا فضفاضا لقواعد الأنشطة العسكرية.

ماذا عن افغانستان؟

تسببت الحرب في افغانستان على مدى نحو 20 عاما مضت وهي "أطول حرب للولايات المتحدة في تاريخها وجاءت على خلفية هجمات سبتمبر 2001"، تسببت بمقتل أكثر من 47 الى51 الف مدني أفغاني، فيما وصلت حصيلة القتلى فيها إلى عشرات الآلاف من كافة القوات المتحاربة فيها "الاميركية والحليفة اضافة الى القوات الافغانية والشرطة".

ليس في عرف الولايات المتحدة ادانة جنودها حتى وان ارتكبوا اشنع جراسم الحرب، نعم انها قد تعترف بأخطائها لكنها لن تعاقب القتلة والمجرمين من قواتها بل تكسبهم حصانة يكونون من خلالها مثالا يُحتذى من قبل بقية الجنود.. هذه القاعدة لا تنطبق على قواتها فحسب انما تشمل كافة الكيانات التي ترعى وتحمي مصالح الولايات المتحدة ابتداء من الكيان الاسرائيلي غير الشرعي واحتلاله لارض ليست ارضه وقتله وتهجيره سكانها الاصليين الى حماية الحكام الذين يحمون مصالح الولايات المتحدة.. الفرق بين الكيان الاسرائيلي وبقية الحكام خصوصا حكام الممالك العربية ان حماية الولايات المتحدة لاسرائيل دائمة لن تنقطع ما دامت تؤدي دورا محوريافي المنطقة اما الحكام من غير الكيان الاسرائيلي فسرعان ما تسحب الولايات المتحدة ايادها عن حمايتهم بمجرد احراق اوراقهم.

السيد ابو ايمان5