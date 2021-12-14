الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية: ما لدى القسام من ألاسرى الصهاينة لن يفرج عنهم إلا اذا افرج عن أسرانا

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. فيينا والفرصة الاخيرة لامريكا والاوروبيين

الأمم المتحدة: طالبان ارتكبت 72 اعداما خارج نطاق القضاء

بالفيديو.. تونس... أحزاب معارضة تنظم إحتجاجاً على قرارات قيس سعيد

'الشباب' الصومالية تعلن مهاجمة مطار وسط البلاد

هيئة الأسرى: 4 شهور على إضراب الأسير أبو هواش والتعنت الاسرائيلي متواصل

وزير الدفاع المصري يشهد عرضا لمشروع عسكري ضد المفاجآت الأمنية