'الشباب' الصومالية تعلن مهاجمة مطار وسط البلاد

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وأشارت ذات المصادر بحسب "فرانس برس" إلى تنفيذ عناصر الجماعة تفجيرا استهدفوا به القوات الكينية، إثر انسحاب الأخيرة من القرية ووصول تعزيزات عمدت إلى تمشيط الطريق المؤدية إلى البلدة، بهدف تطهيرها من متفجرات محتملة مزروعة من قبل الجماعة.

إلّا أنّ عثور المشاة على إحدى تلك العبوات الناسفة أدّى إلى تجمّع عشرات الجنود حولها، ما مكّن عناصر الجماعة من تفجيرها قبيل إبطالها، ما نتج عنه مقتل أربعين جنديًا كينيا – حسب المصدر- ولم يتسنّ الحصول على تعليق من الجهات الأمنية الكينية المعنية.

كما أشارت مصادر مقربة من جماعة الشباب إلى تنفيذ عناصرها هجوماً على ثكنة عسكرية للقوات الوطنية الصومالية في مطار مدينة "طوسمريب" عاصمة محافظة "غلغدود" في "ولاية غلمدغ" الفيدرالية وسط البلاد، ولم تصدر تعليقات من الجهات الامنية الصومالية حول الحادث.

وأوردت مصادر إعلامية تابعة لجماعة الشباب الإرهابية معلومات عن مقتل وإصابة 6 عناصر من القوات الصومالية في هجمات نفذها عناصر الجماعة على ثكنات عسكرية للقوات الصومالية والكينية في كل من مدينة "أفمدو" وبلدتي "كل بيو" و "هوسنغو" وناحيتي "بار سنغوني" و "بيرولي" على مقربة من مدينة "كيسمايو" في محافظة "جوبا السفلى" في ولاية "جوبالاند" الفديرالية أقصى الجنوب الصومالي.

كما نصب عناصر الجماعة كمينا لرتل عسكري للقوات الكينية بالقرب من منطقة "كم 50" بمحافظة "شبيلي السفلى" بولاية "هيرشبيلي" الفيدرالية ، وأشارت المصادر إلى إصابة عنصرين من القوات، كما شنت عناصر من الجماعة هجوماً على ثكنة عسكرية للقوات الصومالية في مديرية "أوطيغلي" في ذات المحافظة.

كما أدّعت ذات المصادر استسلام مسؤولين حكوميين وجنديين من القوات الوطنية الصومالية لمقاتلي الجماعة في مدينة "غل هريري" بمحافظة "غلغدود" في ولاية "غلمدغ" الفيدرالية وسط الصومال، وفي وفي المناطقة الجبلية من سلسلة جبال "غولبيس" في ولاية "بونتلاند" شمال شرق البلاد، كما نفذت عناصر الجماعة تفجيراً استهدف ثكنة عسكرية للقوات الوطنية الصومالية في مديرية "هروا" في العاصمة الصومالية "مقديشو".

و في سياق آخر استمرت المواجهات بين القوات المسلحة الوطنية الصومالية ومقاتلي جماعة الشباب في بلدة "متبان"، إثر سيطرة القوات الحكومية على مواقع مهمة في البلدة الاستراتيجية الواقعة على الطريق إلى مدينة "بلدوين"، والجدير بالذكر أن البلدة والقرة المحيطة شهدت تبادلاً للاقتحام والانسحاب من طرفي القتال خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية.