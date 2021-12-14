بالصور.. 'تعاليم بوذا' في مناهج "قسد" التعليمية تثير غضبا عارما

وكشفت مصادر عشائرية لوكالة "سبوتنيك" عن أن "المعلمين والطلاب والإداريين في مدارس منطقة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، أعلنوا إضرابا عن الدوام في مدارسهم، يوم الاثنين 13 كانون الأول/ ديسمبر، رفضاً منهم لنية تنظيم "قسد" فرض المناهج التعليمية الكردية على مدارس المنطقة، أسوة بالمدارس الأخرى الواقعة تحت سيطرة التنظيم في محافظتي الحسكة والرقة وعين العرب في ريف حلب.

وأوضحت المصادر: "يأتي هذا الإضراب الشعبي في مدينة منبج وريفها ردًا على قيام تنظيم "قسد" بتوزيع كتب من منهاجه المسيس على عدد كبير من المدارس في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، ما جعل سكان المنطقة يعلنون عن نيتهم تنفيذ إضراب عام اليوم الاثنين".

وتابعت المصادر أن "أكثر من 50% من الكوادر التدريسية والتعليمية والطلاب والكوادر الإدارية التابعين لوزارة التربية السورية الحكومية في 300 مدرسة لجميع المراحل في مدينة وريف منبج، أضربوا عن التعليم يوم الاثنين، رفضاً منهم لفرض منهاج مغير لمنهاج وزارة التربية السورية".

بدورها مصادر تربوية حكومية قالت إن ما يسمى "لجنة التربية والتعليم التابعة لتنظيم "قسد" في منطقة منبج، بدأت بالفعل بتوزيع كتب جديدة على مدارس منبج وريفها، على أن يتم إدخال هذه الكتب وفق منهاج كامل لجميع المراحل بشكل تدريجي، وهذا يعني إننا في نهاية العام سيكون حالنا كحال مدرس عين العرب (كوباني) التي فرضت فيها مناهج "قسد" ومنعت حتى الدورات الخاصة في المعاهد غير الرسمية للمناهج السورية، حيث أجبر العشرات من الطلاب للانتقال إلى مدارس منبج للدراسة واستكمال تحصيلهم العلمي وفق منهاج وزارة التربية السورية، وها هو المنهاج يلاحقهم هناك".

وأضافت المصادر أن "جميع الكوادر الحكومية التدريسية والطلاب والإداريين اضربوا، يوم الاثنين، في أكثر من 50% من مدارس منطقة منبج وريفها، ورفضوا استلام أي كتاب من خارج منهاج وزارة التربية السورية، في حين التزم بالدوام المعلمون الذين يتقاضون رواتبهم من قبل تنظيم "قسد" والطلاب من أبناء المنتسبين والمتعاونين مع التنظيم".

وبيّنت المصادر "أن تنظيم "قسد" أصدر، يوم الأحد، بياناً نفى فيه فرض منهاج جديد على مدارس منطقة منبج، وذلك لخفض حدة الرفض الشعبي التام لمنهاجه المسيس والذي يمس الديانات السماوية والروح القومية و الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية، وهو ما يتضح من الرسومات والكتابات الموجودة في الكتب الموزعة".

وكانت ما تسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لتنظيم "قسد" أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن اعتماد منهاج "الإدارة الذاتية" في مدارس منبج وريفها بعد الاجتماع السنوي لـ "لجنة التربية والتعليم"، حيث أقرَّت اللجنة المذكورة أثناء اجتماعها السنوي تفعيل منهاجها.

وتشهد مناطق سيطرة تنظيم "قسد" شمالي وشرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والمظاهرات العشائرية ضد ممارسات التنظيم المدعوم من جيش الاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والتجنيد القسري والاعتقالات التعسفية ومنع التعليم وإغلاق المدارس ونشر الجهل والفقر.