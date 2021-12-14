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بوتين يدعو لمفاوضات مع الولايات المتحدة والناتو حول أمن روسيا

بوتين يدعو لمفاوضات مع الولايات المتحدة والناتو حول أمن روسيا
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتوصل إلى ضمانات أمنية.

العالم ـ أوروبا

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها بوتين مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو حول الوضع في أوكرانيا وعدد من المسائل منها المباحثات الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وجاء في البيان للكرملين، أن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا سولي نينيستو. حيث تم خلالها إيلاء اهتمام رئيسي للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".

وتابع البيان، "وقدم الرئيس الروسي (لنظيره الفنلندي) أيضا تقييما مبدئيا للوضع حول أوكرانيا مع التأكيد على أهمية تنفيذ كييف الكامل وغير المشروط لحزمة إجراءات مينسك".

وشدد بوتين على ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لوضع ضمانات أمنية.

كما أبلغ الرئيس الروسي نظيره الفنلندي بنتائج المفاوضات مع الرئيس الأمريكي جوبايدن التي جرت مؤخرا.

وشدد بوتين ونينيستو على أهمية زيادة التفاعل في الشؤون الإقليمية، بما في ذلك في الشمال والقطب الشمالي.

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