"بينيت" في الإمارات.. الزيارة والأهداف المبيّتة

العالم- خاص بالعالم



بينيت وخلالَ زيارتِه الى ابوظبي وقّع هناك العديدَ من الاتفاقياتِ الاقتصاديةِ والعسكرية والاستخباراتية وهو ما يضع العديدَ من اشاراتِ الاستفهام حولَ اهدافِها الحقيقية.

حركة الجهاد الاسلامي اكدت اَنّ التطبيعَ والتحالفَ مع العدو الصهيوني هو خيانةٌ لفلسطين. فيما اعتبرت حركةُ حماس زيارةَ بينت مثالاً على الانحدارِ القومي والاخلاقي وتخلياً عن فلسطين..

واعتبر الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة من غزة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "البوصلة"، العلاقة بين العدو الصهيوني والامارات بانها علاقة خطيرة وطعنة وجهت للقضية الفلسطينية، مؤكداً ان اتفاقيات ما تسمى ابراهام جاءت لتزيد من الثقل على القضية الفلسطينية ولتشكل غطاءاً للاحتلال يتستر به في اعتداءاته على الفلسطينيين ولاسيما في القدس المحتلة.

وقال حمادة: ان كل ما يقوم به الاحتلال في المسجد الاقصى المبارك وفي القدس وبحق اهلها في حي الشيخ جراح وحي سلوان، تأتي مباشرة عقب هذه الزيارات التطبيعية.

وانتقد حمادة، كيفية استقبال الامارات رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت، مثل استقبال الملوك، معتبراً ان بينيت كان يرأس المستوطنات اليهودية ومن عتاد المتطرفين القتلة يحمل في داخله عنصرية لا حدود تجاه العرب والمسلمين.

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