الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

‏' آبل' تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف 'أندرويد' من المترصدين

‏' آبل' تطرح تطبيقا لحماية مستخدمي هواتف 'أندرويد' من المترصدين
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

طرحت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الاثنين، تطبيقًا جديدًا على هواتف "أندرويد" الذكية، والمصمم لحماية خصوصيتهم.‏

العالم- منوعات

التطبيق يحمل اسم "Tracker Detect"، وهو يساعد المستخدمين الذي لا يمتلكون أجهزة "آبل" على تعقب أجهزة "إير تاغ" القريبة، والتابعة لشركة "آبل"، أو غيرها من أدوات تتبع العناصر المماثلة، التي قد تكون مسافرة معهم دون علمهم، وذلك في محاولة لتعزيز خصوصيتهم، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.

وأطلقت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" التطبيق في متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، والذي يقول إنه يمكن للمستخدم من خلال إجراء مسح لمحاولة العثور على أجهزة "إير تاغ" أو أجهزة تتبع أخرى، إذا كان يعتقد أن شخصا ما يستخدمه لتتبع موقعه.

و"إير تاغ" هي أجهزة صغيرة يمكن إرفاقها بعناصر مثل المفاتيح والمحافظ، من أجل تحديد موقعها عند فقدانها.

من ناحيتها، قالت شركة "آبل" في بيان لها إن التطبيق يمكّن مستخدمي هواتف "أندرويد" من البحث بشكل استباقي عن أدوات تعقب العناصر التي لم تعد مع مالكها، وإذا كان ذلك المتتبع يتحرك مع المستخدم لأكثر من 10 دقائق، فسيساعد التطبيق في تحديد موقعه عن طريق تشغيل صوت وتقديم إرشادات لتعطيله.


وأكد متحدث باسم شركة "آبل" في البيان: "نحن نرفع مستوى الخصوصية لمستخدمينا والصناعة، ونأمل أن يحذو الآخرين حذونا".

ويأتي طرح تطبيق "Tracker Detect" على أجهزة "أندرويد" في أعقاب حوادث متعددة من فاعلين سيئين يسيئون استخدام أجهزة "إير تاغ" لمطاردة الناس، ففي كندا على سبيل المثال، حذرت الشرطة مؤخرا من قيام لصوص باستخدام جهاز تبلغ قيمته 29 دولارا لسرقة سيارات باهظة الثمن.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي ، قامت "آبل" في محاولة منفصلة للحد من إساءة الاستخدام ، بتحديث أجهزة التتبع الخاصة بها، لتشغيل صوت ما بين 8 و24 ساعة بعد انفصالها عن مالكهم، وذلك بعد أن كانت تصدر صوتا بعد مرور 3 أيام.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شركة أبل ترفع دعوى ضد NSO الإسرائيلية بسبب تجسسها على هواتفها

أبل تتيح لمستخدميها تصليح أجهزتهم بأنفسهم

'أبل' تتحرك لحل مشكلة تؤثر على هواتف 'آيفون 13'

شركة "أبل" تعترض على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن شواحن الهواتف!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: أبناء الضفة قادرون ومستعدون لمواجهة الاحتلال

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ايران والقدرة على مواجهة التهديدات..وهل تسير تونس بالاتجاه الصحيح؟

الإمارات قد تنسحب من صفقة طائرات مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار!

بيانات "مستنسخة" وشكوى "متجددة".. أين يقف الخليجيون إزاء لبنان؟!

بالفيديو.. إيران تحذر من إعطاء موطيء قدم للكيان الصهيوني في المنطقة

كتلة التنمية والتحرير: غير معنيين بمذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل