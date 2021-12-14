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الإمارات قد تنسحب من صفقة طائرات مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار!

الإمارات قد تنسحب من صفقة طائرات مع أمريكا بقيمة 23 مليار دولار!
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإمارات العربية المتحدة تهدد بالانسحاب من صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات أمريكية الصنع من طراز إف-35 وطائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.

العالم - الامارات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن أن الحكومة الإماراتية أبلغت المسؤولين الأمريكيين أنها تعتزم إنهاء الصفقة لأن أبو ظبي اعتقدت أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني "مرهقة للغاية".

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت صفقة الأسلحة، التي تم توقيعها في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترامب، قد ألغيت بالفعل، أو أن التهديد الإماراتي مجرد خطوة تفاوضية عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع للبنتاغون من أجل إجراء محادثات لمدة يومين.

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