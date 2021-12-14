ايران والقدرة على مواجهة التهديدات..وهل تسير تونس بالاتجاه الصحيح؟

العالم- خاص بالعالم

وفي تصريحٍ أشار اللواء باقري إلى أنّ إيرانَ لا تنوي الاعتداءَ على احدٍ على المستوى الاستراتيجي لكنها على استعدادٍ للردِ على الأعداء.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعتبار المعارضةُ في تونس اعلانَ الرئيس التونسي قيس سعيّد خارطةً سياسية جديدة في البلادِ تتضمن اجراءَ استفتاءٍ وانتخاباتٍ نيابية وضبطَ تواريخَ محددة، انحرافاً جديدا للسلطةِ في البلاد.

واكدت الاحزاب المعارضة قراراتِ الرئيس باَنها موجهَّةٌ حصراً لطمأنةِ الخارج.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.