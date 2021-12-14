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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ايران والقدرة على مواجهة التهديدات..وهل تسير تونس بالاتجاه الصحيح؟

ايران والقدرة على مواجهة التهديدات..وهل تسير تونس بالاتجاه الصحيح؟
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد رئيسُ الاركان العامة للقواتِ المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري اَنّ ايرانَ جاهزةٌ للردِ بحزمٍ والهجوم السريع على الاعداءِ مشيداً بمستوى النموِ والإرتقاءِ الذي بلغته القواتُ المسلحة الإيرانية.

العالم- خاص بالعالم

وفي تصريحٍ أشار اللواء باقري إلى أنّ إيرانَ لا تنوي الاعتداءَ على احدٍ على المستوى الاستراتيجي لكنها على استعدادٍ للردِ على الأعداء.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعتبار المعارضةُ في تونس اعلانَ الرئيس التونسي قيس سعيّد خارطةً سياسية جديدة في البلادِ تتضمن اجراءَ استفتاءٍ وانتخاباتٍ نيابية وضبطَ تواريخَ محددة، انحرافاً جديدا للسلطةِ في البلاد.

واكدت الاحزاب المعارضة قراراتِ الرئيس باَنها موجهَّةٌ حصراً لطمأنةِ الخارج.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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