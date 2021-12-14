الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.."البرهان" یترقب الأوضاع الأمنية بغرب كردفان

السودان..
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني،عبد الفتاح البرهان، بالدور المقدر الذي تضطلع به الإدارات الأهلية لبسط السلم والأمن المجتمعي، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

العالم - السودان

وشدد البرهان خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، مع عمد ونظارات المسيرية بغرب كردفان، على ضرورة قيام مؤتمر تشاوري جامع بالولاية، لطرح هموم وقضايا المواطنين ومعالجتها بما يحقق السلام والإستقرار والتنمية بغرب كردفان.

وأوضح الأمير بشيرعجيل جودة الله، الأمين العام لنظارات المسيرية، أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الخدمية بالولاية، والمتمثلة في مجالات التعليم والصحة والطرق والبترول، وضرورة استيعاب أبناء الولاية في وظائف اتحادية وولائية، مشيراً الى أن رئيس مجلس السيادة، وعد بتوجيه الجهات ذات الصلة بوضع المعالجات العاجلة والآنية لتلك التحديات.

وأضاف أن اللقاء، والذي وصفه بالمهم والمثمر، تطرق للمشاكل الحدودية والتداخل بين شمال وجنوب السودان في مناطق الميرم وابيي وهجليج ولقاوة، لافتاً الى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتذليل كافة التحديات الماثلة والعقبات التي تواجه غرب كردفان.

روابط ذات صلة

شاهد.. السودانيون يطالبون بإنهاء حكم العسكر

صحفي سوداني: البرهان يبحث عن الحل في الخارج

السودان..البرهان يطلع على الأوضاع في منطقة آبيي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-12-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-12-2021

"بينيت" في الإمارات.. الزيارة والأهداف المبيّتة

بين الترغيب والتحذير!..إستخدام "زيت نواة النخيل" لصحة الجسم!

كتائب القسام تبدأ مناورات "درع القدس" صباح غد الأربعاء

انطلاق اعمال القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون