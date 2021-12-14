الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

3 مقاعد لإيران في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة جلوس

3 مقاعد لإيران في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة جلوس
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

فاز 3 إيرانيين بمقاعد في اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للكرة الطائرة جلوس.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الاسيوي الذي التأم عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء، وتولى امين الاتحاد "مسعود حمدي" تمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية فيه.

وفي مستهل الاجتماع الذي انعقد برعاية رئيس المنظمة العالمية للكرة الطائرة جلوس، قدم رئيس الجمعية والامين العام ومدير البطولات، تقاريرهم السنوية، ثم جرى استعراض التقارير المتعلقة بانتخاب اعضاء الاتحاد.

وبناء على نتائج الانتخابات، فقد اختير المسؤول الرياضي الايراني "هادي رضائي" نائبا لرئيس اتحاد اسيا والمحيط الهادئ للكرة الطائرة جلوس، ومواطنه "ابراهيم فيروزي" رئيسا للجنة التحكيم، والايراني الثالث "عليرضا معمري" في منصب رئيس لجنة المدربين بهذا الاتحاد الرياضي.

روابط ذات صلة

مهدي ترابي مرشح للتشكيلة المثالية بدوري أبطال آسيا 2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هاشتاغ 'البرج الشمالي'.. كشف المجرمين واجب

الاحتلال يشكل لجنتين لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري

بالفيديو.. قلق وتوتر في أفغانستان جراء تدهور العملة الوطنية

شركات تكنولوجيا إسرائيلية تتغلغل في الإمارات وتستقطب عمال

3 مقاعد لإيران في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة جلوس

محمد بن سلمان يؤكد ضرورة 'التوصل إلى حل سياسي في اليمن'!