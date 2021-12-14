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محمد بن سلمان يؤكد ضرورة 'التوصل إلى حل سياسي في اليمن'!

محمد بن سلمان يؤكد ضرورة 'التوصل إلى حل سياسي في اليمن'!
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضرورة التوصل إلى حل سياسي للحرب القائمة على اليمن منذ عام 2015.

العالم - السعودية

وقال بن سلمان في كلمته بمناسبة انطلاق قمة دول مجلس التعاون الـ42، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي إرساء الحوار لحل النزاعات".

وشدد على "ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن"، مؤكدا أهمية استكمال "الوحدة الخليجية" وفق رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما لفت إلى أهمية إرساء الاستقرار في العراق، وأهمية استكمال "الوحدة الاقتصادية الخليجية".

وقد انطلقت الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مساء اليوم الثلاثاء بحضور قادة ورؤساء وفود هذه الدول، لكنها اختتمت اعمالها في اقل من ساعة ببيان ختامي.

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محمد بن سلمان يؤكد ضرورة 'التوصل إلى حل سياسي في اليمن'!

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