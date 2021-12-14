محمد بن سلمان يؤكد ضرورة 'التوصل إلى حل سياسي في اليمن'!

العالم - السعودية

وقال بن سلمان في كلمته بمناسبة انطلاق قمة دول مجلس التعاون الـ42، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي إرساء الحوار لحل النزاعات".

وشدد على "ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن"، مؤكدا أهمية استكمال "الوحدة الخليجية" وفق رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما لفت إلى أهمية إرساء الاستقرار في العراق، وأهمية استكمال "الوحدة الاقتصادية الخليجية".

وقد انطلقت الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مساء اليوم الثلاثاء بحضور قادة ورؤساء وفود هذه الدول، لكنها اختتمت اعمالها في اقل من ساعة ببيان ختامي.