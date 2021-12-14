عمدة كييف: نستعد لفرض حالة طوارئ تحسبا لأي اعتداء روسي محتمل

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وقال كليتشكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية ونشرت وكالة TSN الأوكرانية اليوم الثلاثاء مقطعا منها: "هناك سيناريوهات مختلفة لاعتداء الجيش الروسي على أوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين لكل منها، ونحن في مدينتنا كييف نستعد لفرض حالة طوارئ ممكنة وأنا كعمدة أقوم بتنظيم الدفاع المدني. لقد كثفنا جهودنا لتعبئة وإعداد أفراد الاحتياط".

وفي وقت سابق أفادت إدارة هيئة الطوارئ الأوكرانية في كييف بأن لجنة خاصة قامت بفحص حالة منشآت الدفاع المدني في المدينة، بما فيها مخابئ ضد القنابل في ثلاث مناطق داخل المدينة.

وتسمع في كييف والعواصم الغربية في الفترة الأخيرة تصريحات حول "غزو روسي" محتمل لأوكرانيا. ورفض الكرملين هذه الادعاءات واصفا إياها بالفارغة والعارية عن الصحة والتصعيدية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا لا تشكل تهديدا على أحد، مع أنه لم يستبعد تدبير استفزازات بهدف إعطاء مصداقية لهذه الادعاءات، محذرا من تبعات أي محاولة لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة العسكرية.

وبحسب بيسكوف فإن روسيا تجهد لمساعدة أوكرانيا على تسوية النزاع في دونباس في إطار رباعية "النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا، أوكرانيا) وعلى أساس اتفاقات مينسك.