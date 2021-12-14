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ألمانيا: روسيا ستواجه 'عواقب وخيمة' إذا غزت أوكرانيا

ألمانيا: روسيا ستواجه 'عواقب وخيمة' إذا غزت أوكرانيا
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا غزت أوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف‭‭‭ ‬‬‬قالت خلاله إن سلامة أراضي كييف يجب ألاتنتهك.

العالم ـ أوروبا

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن بيربوك دعت خلال اتصالها مع لافروف‭‭‭ ‬‬‬إلى حوار "مفتوح وصادق" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

والاتصال الهاتفي أول تواصل معلن بين برلين وموسكو منذ تولي حكومة أولاف شولتس الإئتلافية السلطة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية على تويتر "نريد حوارا صادقا ومفتوحا.. يجب ألا تُنتهك سلامة الأراضي الأوكرانية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد لاحقا في ستوكهولم حيث التقت مع نظيريها السويدي والنرويجي، قالت بيربوك "إن أي شكل من أشكال التدخل في سيادة أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة ذات طبيعة اقتصادية ودبلوماسية على النظام الروسي".

ودعت وزارة الخارجية الألمانية أيضا إلى إحراز تقدم فيما يطلق عليها محادثات نورماندي لحل الأزمة الأوكرانية، وقالت إن الاتصال تناول أيضا سفر الشباب الروس بدون تأشيرة والتعاون في مجال الهيدروجين.

ولم تتطرق البيانات الصادرة عن كل جانب بالذكر إلى مشروع خط أنابيب نورد ستريم2 المزمع لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا دون المرور عبر أوكرانيا، والذي لم يتم التصديق عليه بسبب عقبات تنظيمية.

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ألمانيا: روسيا ستواجه 'عواقب وخيمة' إذا غزت أوكرانيا

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