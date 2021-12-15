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العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات العدو الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن الضفة الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

العالم-الاحتلال

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن الحسيني ومحمد السعو من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة”، وتابعت “كما اعتقلت سيدة من بلدة سلوان بعد احتجازها وتفتيشها بالقرب من منطقة باب المغاربة”.

واضافت المصادر “في بيت لحم، اعتقلت قوات العدو الشاب براء شكارنة على حاجز الكونتينر شرق المدينة، علما بأنه تحرر من السجن قبل عدة أشهر”، وتابعت “في مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى العالم اثناء مروره على دوار النبي الياس شرق المدينة، واقتادته إلى جهة مجهولة”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال تقتحم قرية بلعين غرب رام الله، وتطلق النار وقنابل والغاز تجاه منازل المواطنين”.

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