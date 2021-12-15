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الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لالغاء أو تجميد الحظر على إيران

الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لالغاء أو تجميد الحظر على إيران
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الحكومة الأمريكية إلى الغاء أو تجميد الحظر الذي فرضته على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

العالم-إيران

وقالت ديكارلو، خلال اجتماع مع مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء: "أتوجه مع الأمين العام إلى الولايات المتحدة بدعوة إلى رفع أو تجميد العقوبات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتمديد عمل الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران".

وتابعت: "نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص إلى التعاون مع إيران في قطاع التجارة واستخدام المقترحات المتوفرة بما في ذلك آلية الدعم الدولي للتبادل التجاري INSTEX واتفاق سويسرا التجاري حول بضائع الطابع الإنساني".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.

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الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لالغاء أو تجميد الحظر على إيران

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