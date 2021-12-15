أمريكا ترحّب بإعلان الرئيس التونسي عن جدول زمني انتخابي

العالم - تونس

وبحسب "فرانس برس" قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "نرحّب بإعلان الرئيس سعيّد عن جدول زمني يلحظ مساراً نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية". وأضاف: "نأمل أن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".

وشدّد برايس على أنّ "الولايات المتّحدة تدعم تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحريات".

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس، وسفير الاتّحاد الأوروبي، دعوا في بيان مشترك، الجمعة، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد. حيث جمّد الرئيس عمل البرلمان وتولّى السلطة بنفسه.

ومساء الإثنين، أعلن سعيّد عن جملة قرارات مدّد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 يوليو/تمّوز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.