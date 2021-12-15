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بعد انقطاع دام 5 سنوات...

اجتماع أمريكي - فلسطيني عبر "الإنترنت"

اجتماع أمريكي - فلسطيني عبر
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

اجتمع مسؤولون أميركيون وفلسطينيون عبر الإنترنت، الثلاثاء، لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED) بعد انقطاع دام خمس سنوات.

العالم - فلسطين

وناقش الحوار الاقتصادي تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وملفات عدة، مثل: اللوائح الأمريكية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق التنمية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي؛ أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الطرفين، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

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بعد انقطاع دام 5 سنوات... اجتماع أمريكي - فلسطيني عبر "الإنترنت"