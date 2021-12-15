اجتماع أمريكي - فلسطيني عبر "الإنترنت"

العالم - فلسطين

وناقش الحوار الاقتصادي تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وملفات عدة، مثل: اللوائح الأمريكية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق التنمية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.



وأكد المشاركون في الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي؛ أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الطرفين، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.



