احتفاء ومسيرات في غزة والضفة بذكرى انطلاقة حماس

العالم - فلسطين

وشارك المواطنون في مسيرة للمركبات بقرى رام الله، رافعين أعلام حركة حماس، ورددوا الأناشيد الوطنية.



وشهدت قرى وبلدات المغير وترمسعيا وأبو فلاح شرق رام الله، احتفالات ومسيرات بذكرى انطلاقة حركة "حماس".



وجاءت هذه الفعاليات رغم حملة الملاحقة والاعتقالات الشرسة التي يواجهها نشطاء وأنصار "حماس" في مختلف محافظات الضفة، من أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال.



وشهدت جامعة بيرزيت احتفال الكتلة الإسلامية وبمشاركة حشود واسعة من الطلبة في الجامعة بالذكرى الـ34 لانطلاقة حركة "حماس" بتنظيم مارشال ومهرجان طلابي داخل حرم الجامعة.



وأقامت الكتلة الإسلامية مارشال أمام قاعة الشهيد "كمال ناصر" بمشاركة عشرات الملثمين والمئات من طلاب وطالبات جامعة بيرزيت الذين رفعوا رايات الكتلة، وأعقبها مهرجان خطابي في حرم الجامعة بحضور طلابي واسع.

كما رفع طلاب الكتلة صور قادة حركة حماس الشهداء، وفي مقدمتهم الشيخ الإمام أحمد ياسين، إلى جانب صور لعدد من القادة والرموز الفلسطينيين ومنهم الرئيس الراحل ياسر عرفات.



وتحدت الكتلة الإسلامية وأبناء حركة حماس في الضفة حملات القمع والتهديد والترهيب من جانب قوات الاحتلال التي شنت خلال الأيام الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف قيادات وكوادر من حركة حماس منهم عناصر من الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.



كما شارك عشرات آلاف الفلسطينيين في مسيرات ليلية احتفاء بانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"في قطاع غزة.

وانطلقت عشرات المسيرات بعد صلاة العشاء من مساجد شرقي مدينة غزة، ومساجد وسط القطاع واختتمت بمهرجانين خطابيين".



ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى وصور شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، وهم يرددون الهتافات، مؤكدين تمسكهم بمبادئ حركة "حماس" ومواصلة مقاومة الاحتلال.