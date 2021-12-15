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محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب منع إحالة إقراراته الضريبية إلى الكونغرس

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب منع إحالة إقراراته الضريبية إلى الكونغرس
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة أمريكية طلب منع إحالة الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس.

العالم-الاميركيتان

وجدت المحكمة، وفقا لمصادر إعلامية، أن مرافعات محامي ترامب غير مقنعة وأغلقت الإجراءات.

وكان محامي ترامب رونالد فيشيتي محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عارض إحالة الإقرارات الضريبية لموكله إلى الكونغرس.

ووصف محامي ترامب وصفوا ذلك بأنه تبرير "ذريعة"، وقالوا في ملف الطعن المقدم إلى المحكمة إن "الطلبات مصممة لتؤثر فقط على الرئيس ترامب.. الطلبات تخص الرئيس ترامب لأنه جمهوري ومعارض سياسي".

وكانت القائمة بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي دون جونسن قد أعلنت أن وزارة الخزانة يجب أن تحيل الإقرارات المالية لدونالد ترامب إلى مجلس النواب للتحقيق فيها، حيث طلبت لجنة في مجلس النواب تلك الإقرارات للبحث عن تأثير أجنبي أو تضارب للمصالح فيها، كان من شأنهما أن يؤثرا في عمل ترامب في منصب الرئيس الأمريكي.

وترامب هو أول رئيس منذ 40 عاما لم يفرج عن إقراراته الضريبية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، حيث كان يهدف إلى الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية "منظمة ترامب".

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محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب منع إحالة إقراراته الضريبية إلى الكونغرس

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