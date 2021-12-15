السيناريوهات الخليجية للبنان.. اعتذار هذه المرة من البحرين + فيديو

العالم - البحرين

فبعد تراجع حدة الأزمة بين الرياض وبيروت، خرجت البحرين في رواية مشابهة بعد مؤتمر للمعارضة البحرينية نظمته جمعية الوفاق لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها نظام آل خليفة بحق المعارضين في البحرين. ونظام آل خليفة اعتبر المؤتمر إهانة له، وطالب بمحاسبة المنظمين.

طبعا مطالبة البحرين بالاعتذار ومحاسبة منظمي مؤتمر المعارضة في بيروت، أثار انتقادات وغضبا بين الناشطين، وشجع قسما من اللبنانيين للتهجم على المقاومة وإحداث بلبلة إعلامية قوامها التضليل.

لدينا تغريدة من "حسن" الذي كتب: لو لبنان محتل من إيران ما كان الحزب لجأ للقضاء.. ولو لبنان محتل من إيران ما كان في أكبر سفارة أميركية بلبنان.. لو لبنان محتل من إيران ما كان طلع رئيس الحكومة واعتذر من البحرين وانبطح.. لو لبنان محتل من إيران ما كان في فيتو أميركي لتسليح الجيش.

"يحيى الحديد" علق على الموقف البحريني: حكومة البحرين تصاب بداء الخرس وعمى الألوان عندما ترى اعتصاما أمام سفارتها في لندن بمشاركة نواب من مجلس العموم البريطاني.. هي أصغر من أن تصدر بيان ضد بريطانيا تستنكر مشاركة نوابها في أي اعتصام ولكنها تتنمر على حكومة لبنان بسبب مؤتمر حقوقي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان.

الحقوقية "سندريلا مرهج" التي شاركت في مؤتمر جمعية الوفاق علقت على الجدل حول الموضوع: القسم الأول من كلمتي الحقوقية في مؤتمر حول حقوق الإنسان في البحرين قضية نتابعها مع منظمات حقوقية لدى الأمم المتحدة منذ سنوات.. الزوبعة المثارة اليوم بين البحرين ولبنان على خلفية المؤتمر سياسية قمعية.

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