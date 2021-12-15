أعلام فلسطين في بطولة كأس العرب + فيديو

العالم - فلسطين

الملفت في كل المباريات التي شهدتها البطولة حتى الآن مباراة منتخبي الجزائر والمغرب.. المباراة التي انتهت بفوز الجزائريين نهاية الأمر.

ليس هذا الملفت.. كون المباراة يجب أن تنتهي بفوز أحد المنتخبين.. بل هو ردة فعل وطريقة احتفال اللاعبين الجزائريين عبر رفعهم أعلام فلسطين بشكل أثار تقدير واحترام جماهيرية كل المنتخبات المشاركة والشارعين العربي والإسلامي.

ما قام به لاعبو الجزائر أثار ردود أفعال واسعة جدا لاسيما على مواقع التواصل.

"فاطمة" علقت: ولا يوجد أكثر وعيا من جمهور الجزائر الذي لم يذهب به النصر بعيدا، فهتف: المغرب والجزائر خاوى خاوى. ولا أكثر وعيا وإقداما من منتخب الجزائر الذي احتفل بنصره برفع علم فلسطين.

حساب "عديل الروح" علق أيضا: لا تنسوا أهلكم وأحبتكم في فلسطين خالص الدعاء.. هنا الجزائر تنشر علم فلسطين أينما حل شعبها وارتحل.

أخيرا مع "ناصر" الذي كتب: هذو أبناء الجزائر لو لم يحمل علم فلسطين لكان الفوز أبتر، وتحية لكل فلسطيني حر.

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