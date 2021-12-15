الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية تحذّر: القارة الأفريقية لن تحقق هدف تطعيم 70% من سكانها كوفيد-19

الصحة العالمية تحذّر: القارة الأفريقية لن تحقق هدف تطعيم 70% من سكانها كوفيد-19
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أن القارة الأفريقية قد لا تتمكن من تحقيق هدف تطعيم 70 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، بلقاحات كوفيد-19، حتى النصف الثاني من عام 2024، وهو هدف حققه بالفعل عدد كبير من دول العالم الأكثر ثراء.

العالم - أفريقيا

يأتي التحذير فيما يواجه العالم تزايداً جديداً في عدد حالات الإصابة بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى بحسب "أسوشييتد برس".

مسؤولو الصحة في جنوب أفريقيا، التي كانت أول من أعلن عن المتحور الجديد، قالوا إن البيانات الأولية تشير إلى أن أوميكرون يسبب شعورا أقل حدة بالمرض وحاجة أقل للعناية المركزة وفترات بقاء أقصر في المستشفى.

غير أن عددا من الدول الأكثر ثراء سارع للسماح بجرعات معززة استجابة للخطر الجديد، بالرغم من أن أقل من 8 بالمائة فقط من سكان أفريقيا تلقوا جرعتي اللقاح.

وقالت رئيسة كليات الطب في جنوب أفريقيا، فلافيا سنكبوجي، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي لمنظمة الصحة العالمية: "لن نخرج من هذا مطلقاً إذا لم نعمل معا كعالم واحد".

عشرون من أصل أربع وخمسين دولة أفريقية لا أكثر طعمت 10 بالمائة على الأقل من سكانها بشكل كامل ضد كوفيد-19، بينما 10 دول قامت بتطعيم نسبة تقل عن 2 بالمائة من سكانها بشكل كامل.

واعترضت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو ريبيكا موتي، على أي إشارة إلى أن الدول الأفريقية تهدر أعدادا كبيرة من جرعات اللقاح بسبب ضعف البنية التحتية والتردد في تلقي اللقاح.

وقالت إن القارة الأفريقية تلقت نحو 434 مليون جرعة لقاح، انتهت صلاحية نحو 910 آلاف جرعة منها في 20 دولة، أي أقل من ربع الواحد بالمائة من تلك الكمية.

أضافت موتي أن التحدي الرئيسي في أفريقيا مازال يكمن في الحصول على إمدادات اللقاح.

روابط ذات صلة

تطعيم 70 بالمئة من سكان أفريقيا للتغلب على أوميكرون

تراجع إصابات كورونا اليومية بجنوب إفريقيا إلى النصف

"أوميكرون" بات السلالة السائدة في جنوب إفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب منع إحالة إقراراته الضريبية إلى الكونغرس

جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن

روسيا تدعو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو

قضايا مجتمعية تحيي الجدل حول خلافات شيخ الأزهر والقيادة السياسية

مصر تسجل 51 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تحذّر: القارة الأفريقية لن تحقق هدف تطعيم 70% من سكانها كوفيد-19