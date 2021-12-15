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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد روانجي: بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل والفاعل للإتفاق النووي وليس من خلال اللوم
المطران عطا الله حنا: نؤمن بأن الاحتلال سينهار والشعب الفلسطيني سينتصر قطعا ونأمل أن يكون هذا قريبا
المطران عطا الله حنا: الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال والشعب الفلسطيني هو الضحية لهذا الإرهاب ونحن نرفض الانحياز الغربي له
المطران عطا الله حنا: أدعو جميع المسلمين والمسيحيين والأحرار للاستفادة من مواقع التواصل لإيصال الصورة الحقيقية عما يحدث في فلسطين
المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون موحدون في جميع الأوقات في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم رغم ما يراد لهم من انقسام وتفرقة
المطران عطا الله حنا: الإنسان الفلسطيني سواء كان مسلما أو مسيحيا يعاني من سياسات الاحتلال الظالمة
المطران عطا الله حنا: الإنسان الفلسطيني سواء كان مسلما أو مسيحيا يعاني من سياسات الاحتلال الظالمة
المطران عطا الله حنا: استهداف الكيان الاسرائيلي للحجر والبشر والشجر وحتى الأموات يدل على عنصرية الاحتلال وعنجهيته
المطران عطا الله حنا: ندعو العالم المسيحي إلى توحيد الصف في دعم القضية الفلسطينية
المطران عطا الله حنا: الانحياز للشعب الفلسطيني واجب ديني واخلاقي وانساني
مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد روانجي: بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل والفاعل للإتفاق النووي وليس من خلال اللوم
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش
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