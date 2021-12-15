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مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد روانجي: بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل والفاعل للإتفاق النووي وليس من خلال اللوم

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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