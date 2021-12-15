هاشتاغ.. ما بين زيارة بينيت للإمارات ودعوات لتكرار النكبة

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01. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في الإمارات.. بينيت وصل إلى أبو ظبي في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء للاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات.

وبعد عودة بينيت من الإمارات أعلنت السلطات في كيان الاحتلال أن شخصا ضمن الوفد المرافق لبينيت مصاب بفيروس كورونا وأن رئيس وزراء الاحتلال دخل في حجز صحي حتى التأكد من عدم إصابته.

طبعا كانت هناك تعليقات كثيرة على زيارة بينيت إلى الإمارات في مواقع التواصل الاجتماعي.

02. بينما كان بينيت في الإمارات يتبجح بالعلاقات الطيبة مع دول عربية، كانت الدعوات لتكرار النكبة الفلسطينية تخرج من داخل الكيان الإسرائيلي.

الصحفي الصهيوني إيتمار فليشمان يدعو بكل صراحة وبشكل مباشر إلى إعادة أحداث النكبة بحق الفلسطينيين.

فليشمان أنهى كلامه بجملة "لنضعهم في شاحنات ونرميهم خارج الحدود وهكذا ينتهي الأمر".. لكن الأمر لن ينتهي إلا كما يريد ويقرر أصحاب الحق وأصحاب الأرض.

الناشطون على مواقع التواصل ردوا على تصريحات فليشمان العنصرية.

3. قبل أيام قليلة، وقع انفجار في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وأثناء تشييع شهيد جراء الانفجار والذي هو من حركة حماس، أطلق مسلحون قيل إنهم تابعون لحركة فتح النار على المشيعين.

على مواقع التواصل، تعليقات كثيرة ورفض واسع لمحاولات إحداث الفتنة والإضرار بمحورالمقاومة بدءا من لبنان.

04. يبدو أن النهج الذي اعتمدته السعودية ضد لبنان شجع دولا أخرى لاعتماده أيضا.

فبعد تراجع حدة الأزمة بين الرياض وبيروت، خرجت البحرين في رواية مشابهة بعد مؤتمر للمعارضة البحرينية نظمته جمعية الوفاق لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها نظام آل خليفة بحق المعارضين في البحرين. ونظام آل خليفة اعتبر المؤتمر إهانة له، وطالب بمحاسبة المنظمين.

طبعا مطالبة البحرين بالاعتذار ومحاسبة منظمي مؤتمر المعارضة في بيروت، أثار انتقادات وغضبا بين الناشطين، وشجع قسما من اللبنانيين للتهجم على المقاومة وإحداث بلبلة إعلامية قوامها التضليل.

05. في ظل الانقسامات والخلافات والصراعات التي تشهدها الساحة العربية حاولت قطر إظهار شيء من الصداقة والمحبة بين هذه الدول من خلال بطولة كأس العرب لكرة القدم.

الملفت في كل المباريات التي شهدتها البطولة حتى الآن مباراة منتخبي الجزائر والمغرب.. المباراة التي انتهت بفوز الجزائريين نهاية الأمر.

ليس هذا الملفت.. كون المباراة يجب أن تنتهي بفوز أحد المنتخبين.. بل هو ردة فعل وطريقة احتفال اللاعبين الجزائريين عبر رفعهم أعلام فلسطين بشكل أثار تقدير واحترام جماهيرية كل المنتخبات المشاركة والشارعين العربي والإسلامي.

ما قام به لاعبو الجزائر أثار ردود أفعال واسعة جدا لاسيما على مواقع التواصل.

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