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الولايات المتحدة تعبر عن استعدادها لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة

الولايات المتحدة تعبر عن استعدادها لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت لا تزال مهتمة بذلك.

العالم-الاميركيتان

جاء تعليق بلينكن خلال زيارته لماليزيا في أعقاب قول مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35.

وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.

وقال المسؤول الإماراتي في بيان إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار..

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.

وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.

وترجح الصحيفة أن يكون التهديد الإماراتي هو خطوة تفاوضية عشية زيارة مقررة، يوم الأربعاء، لوفد عسكري إماراتي إلى البنتاغون لمدة يومين لإجراء محادثات.

وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".

وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع "إسرائيل"، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام،، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.

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