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استطلاع: 63% يرون أن الفساد بالسلطة الفلسطينية كبير وازداد بـ2021

استطلاع: 63% يرون أن الفساد بالسلطة الفلسطينية كبير وازداد بـ2021
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الفلسطينيين بما نسبته 63% يرون أن مستوى انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما زال كبيرا، وأنه قد ازداد في العام 2021.

العالم - فلسطين

وبحسب الاستطلاع الذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان؛ فإن النتائج أظهرت أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة متشائمون بشأن توقعاتهم لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، حيث قال 59% منهم إنّهم يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد مقارنة بـ 55% في استطلاع العام الماضي.

ويرى غالبية المبحوثين في الضفة الغربية أنّ الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا في القطاع العام، وخاصةً الذين يشغلون مناصب مقررة في مؤسسات القطاع العام التنفيذية (الوزارات، والرئاسة، وأجهزة الأمن)، في حين يرى الفلسطينيون في قطاع غزة أنّ أكثر فرص الفساد تتركز في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص حيث يتم توزيع المساعدات.

ووفقا للاستطلاع؛ ترتفع نسبة من يرون أنّ الفساد منتشر أكثر في المؤسسات الحكومية لدى سكان القرى والبلدات، يليهم سكان المخيمات، ومن ثم سكان المدن. كما ترتفع تلك النسبة لدى الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً. وكذلك ترتفع لدى العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، ولدى أصحاب الدخل الشهري المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل الشهري المنخفض.

وأظهر الاستطلاع أن تفشي الفساد، والاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، هي المشكلات الأربع الأساسية التي يعتقد المستطلعون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها (28%، 23%، 23%، 13% تواليًا).

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