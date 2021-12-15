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إحباط عملية تفجير أنبوب لنقل الغاز بين بغداد والبصرة (صور)

إحباط عملية تفجير أنبوب لنقل الغاز بين بغداد والبصرة (صور)
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى واثناء المسح الميداني من إحباط تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين محافظتي بغداد والبصرة في منطقة الجربوعيه الأولى قاطع محافظة المثنى عن طريق وضع عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من الانبوب الغازي”.

وأضاف البيان أنه “تم استدعاء خبير المتفجرات في شرطة المثنى وتم تفكيكها وابطال مفعولها دون خسائر بشرية أو مادية”.

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