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شاهد بالفيديو.. دموع الفرح في مراسم العفو و المصالحة في درعا

الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

درعا (العالم) 2021.12.15 – أفرجت السلطات السورية عن دفعة جديدة من الموقوفين من أبناء محافظة درعا جنوبي البلاد، وذلك في إطار استكمال جهودها في دعم مسيرة المصالحة الوطنية.. وتعدّ هذه الدفعة الـ15 من الذين يتم الإفراج عنهم.

العالم - سوريا

بعيون ملأى بدموع الفرح وبصوت متهدج يختصر الشباب المشهد في محافظة درعا مع سلسلة مراسيم العفو المتتالية التي خصت هذه المحافظة لتحمل المراسم رقم الدفعة الـ15 من الموقوفين.

وهذا حال المئات من المفرج عنهم ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة في محافظة درعا ولم تتلطخ أيديهم بالدماء السورية والذين يستمر خروجهم عبر دفعات ضمن فعاليات رسمية بحضور المعنيين في المحافظة وذوي المفرج عنهم الذين ثمنوا تلك المكرمات المتلاحقة من الرئيس بشار الأسد.

هي جهود مستمرة تبذلها الدولة السورية في إطار سعيها لإرساء الأمان وعودة كل من ضل الطريق إلى حياته الطبيعة ليساهم في مرحلة إعادة الإعمار.

يشهد للدولة السورية بأنها استطاعت عبر استراتيجياتها المتنوعة أن تعيد الاستقرار للجنوب السورية بكل مافيه من تعقيدات فيما تستمر الجهود الحكومية لتعزيز هذا الاستقرار.

تعزيزا لحالة الأمان والاستقرار في الجنوب السوري ودعما لمسيرة المصالحة الوطنية تستمر الدولة السورية في الإفراج عن دفعات الموقوفين من أبناء محافظة درعا تباعاً بهدف عودة الحالة الطبيعية في المحافظة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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